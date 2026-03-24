В Бугульме проводили призывника в Президентский полк и контрактников на СВО

В военном комиссариате Бугульмы прошла очередная отправка граждан на военную службу по контракту. Четверо мужчин, подписавших контракты с Министерством обороны РФ, убыли для участия в специальной военной операции (СВО).

Среди них трое жителей Краснодара и один будущий военнослужащий из Нижегородской области. Мужчины убыли для комплектования войсковой части Центрального военного округа. Майор запаса пополнит войсковую часть Южного военного округа.

Кроме того, в Казань отправлен молодой человек, подлежащий призыву в ходе весенней кампании. Его отобрала призывная комиссия Бугульминского муниципального района для прохождения службы в Президентском полку Федеральной службы охраны РФ.

В Казани ему предстоит собеседование с представителем президентского полка из Москвы и прохождение медицинской комиссии. В случае успешного отбора он будет служить в Президентском полку.

Следующая отправка запланирована на 25 марта в 5:00. В зону СВО убывают трое граждан.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой