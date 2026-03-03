В Бугульме проводили контрактников, прибывших из Башкортостана и Тверской области

В Бугульме состоялась очередная отправка граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. На военную службу убыли двое мужчин, прибывших из других регионов страны.

Один из них – житель Республики Башкортостан, второй – из Тверской области. После прохождения мероприятий боевого слаживания они будут направлены на комплектование войсковых частей Южного военного округа, а затем – в зону специальной военной операции.

С напутственными словами к контрактникам обратился Денис Хикматов, руководитель исполнительного комитета Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского района.

Военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов поблагодарил мужчин за решение оформить контракт через Татарстан и подчеркнул значимость их выбора.

В ответ бойцы выразили признательность руководству города и района за созданные условия проживания и питания, а также за оперативное оформление необходимых документов.

По традиции контрактникам вручили детские письма с теплыми пожеланиями скорейшей Победы и возвращения домой.

Очередная отправка запланирована на 4 марта. Со двора военного комиссариата на защиту Родины отправятся семь человек.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.