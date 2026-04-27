В Бугульме контрактникам вручили письма от школьников перед отправкой

Фото предоставлено Риммой Баратовой

Утром 27 апреля во дворе военного комиссариата Бугульмы состоялся торжественный митинг, в ходе которого проводили двух жителей района, подписавших контракт с Министерством обороны РФ.

В мероприятии приняли участие родственники, друзья, представители духовенства и общественности. Один из военнослужащих – житель Бугульмы, второй – уроженец поселка Вязовка. Оба ранее проходили срочную службу и имеют боевой опыт участия в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

От имени руководства района и поселения бойцов напутствовал глава Вязовского сельского поселения Александр Томский. Он пожелал военнослужащим беречь себя и вернуться домой с победой.

С напутственными словами также выступили протоиерей Евгений Романов, имам-хатыб Центральной мечети Бугульмы Баязит хазрат Раупов и руководитель кадетской школы-интерната Александр Крайнов. Они пожелали бойцам здоровья, мудрости, взаимной поддержки и помощи свыше.

Военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов рассказал родственникам о действующих мерах поддержки участников СВО и их семей в Татарстане, включая социальные выплаты и программы сопровождения. Он также напомнил о возможности обращения в фонд «Защитники Отечества».

По сложившейся традиции военнослужащим передали письма от школьников с пожеланиями скорейшего возвращения и победы.

После прощания с близкими один из контрактников направлен в центр подготовки резервов Центрального военного округа, после чего отправится в зону специальной военной операции. Второй военнослужащий будет служить в подразделении беспилотных систем.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.