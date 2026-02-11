В Бугульме прошла всероссийская конференция «Забытая история-2026»

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

В Бугульминском профессиональном педагогическом колледже прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Бугульма: забытая история – 2026». В ней приняли участие историки, краеведы, архивисты, школьники и студенты из разных регионов страны – все, кто занимается изучением и сохранением исторического наследия города. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Конференцию поддержало Российское военно-историческое общество в Республике Татарстан. Организаторами выступили общественные деятели и историки Максим Иванов и Станислав Недобежкин. Площадка объединила исследователей, обсуждавших малоизученные страницы истории Бугульмы и близлежащих территорий.

Жюри возглавил директор Центра индивидуализации и развития образовательного пространства Президентской академии (Москва) Тагир Салихов.

Отдельный блок конференции посвятили роли педагогов в патриотическом воспитании молодежи. Благодарственные письма регионального отделения РВИО получили Светлана Якупова, Светлана Бенковская, Гузель Рахимова, Гузель Андреева, Алена Ефимова, Рамзия Игтисамова, Елена Тарасова и Ляйсян Фонакова.

По итогам защиты научных работ среди участников до 14 лет первое место занял Игнат Мухаметзянов (научный руководитель – Ирина Соколова, школа № 5). В категории старше 14 лет победителями стали Арина Попова (научный руководитель – Лилия Шамсиева, школа № 1) и Диана Фатхуллина (научный руководитель – Елена Тарасова, школа № 1). Специальный приз вручили Виктору Тифунле (научный руководитель – Л. М. Назмиева).

Победители и их наставники получили ценные призы за вклад в изучение и популяризацию истории родного края.

Мероприятие прошло в период объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность в сфере истории и краеведения соответствует задачам этой государственной программы, направленной на развитие науки и повышение интереса к ней среди подрастающего поколения.