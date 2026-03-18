В Бугульме прошла отправка контрактников из четырех регионов России

В Бугульме состоялась очередная отправка граждан, заключивших контракт с Министерством обороны. Ранним утром, в пять часов, в военном комиссариате Бугульминского района на службу проводили четверых добровольцев.

Решение встать на защиту Родины приняли жители разных регионов страны – среди них бугульминец, представители Саратовской и Ленинградской областей, а также доброволец из Республики Удмуртия.

Трое из них, включая жителя Бугульмы, направлены для комплектования частей Центрального военного округа. После прохождения подготовки они приступят к выполнению служебно-боевых задач в зоне специальной военной операции. Доброволец из Удмуртии будет направлен для комплектования Африканского корпуса.

В церемонии проводов приняли участие представители духовенства и общественных организаций: протоиерей Евгений Романов, имам-хатыб Баязит Раупов, представитель азербайджанской диаспоры Шарафат Мелик оглы Ахадов, а также руководитель штаба движения «Юнармия» по Бугульминскому району Денис Бобров.

По завершении митинга начальник отделения военного комиссариата Ленар Хусаенов вручил будущим военнослужащим письма от юных бугульминцев с пожеланиями удачной службы и скорейшего возвращения домой.

Как сообщили в военном комиссариате, следующая отправка запланирована на субботу, 21 марта, в пять утра. На службу планируется направить еще троих человек.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой