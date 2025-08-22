В Бугульме прошел образовательный семинар ЦИК РТ для членов избиркомов

Фото: Телеграм-канал ЦИК РТ

Очередной межрайонный образовательный семинар ЦИК РТ состоялся в Бугульме и собрал председателей и секретарей ТИК из Альметьевского, Бугульминского и Лениногорского районов – всего более 300 человек. О продолжении масштабной образовательной программы для членов территориальных избирательных комиссий сообщила Центральная избирательная комиссия Татарстана в своем Телеграм-канале.

Секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова подчеркнула:

«Настроение у членов комиссий накануне Единого дня голосования – деловое. Радует высокая степень мотивации коллег, настрой на организацию выборов согласно всем требованиям закона – организованно и четко».

Впервые в районах Татарстана для образовательных мероприятий использовались специально подготовленные видеоролики. Их представили куратор программы ЦИК РТ Валентина Каменькова и председатель Экспертного совета при ЦИК РТ Роман Беляков. В центре внимания оказались действия членов комиссий на всех этапах подготовки и проведения выборов, а также нововведения избирательного законодательства.

Серия семинаров продолжится в Высокогорском и Зеленодольском районах.

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).