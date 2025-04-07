В Бугульме прошел II Республиканский турнир по боксу, посвященный памяти героев СВО

фото: Федерация бокса Республики Татарстан

На площадке бугульминского спортивного комплекса «Юность» прошел II Республиканский турнир по боксу, посвященный памяти героев специальной военной операции. В нем приняли участие более 140 спортсменов из Казани, Бугульмы, Бавлов, Лениногорска, Азнакаева, Альметьевска, Сарманова, Нижнекамска, Мензелинска, Елабуги, Джалиля, Набережных Челнов и Туймазов.

На открытии соревнований присутствовали в качестве почетных гостей: заместитель генерального секретаря Федерации бокса России, председатель Федерации бокса Республики Татарстан Сергей Игнатьев, заместитель руководителя исполкома Бугульминского района по социальным вопросам Ольга Плеханова, куратор Бугульминского района в «Движении первых» Ильгам Сагитов, прокурор Бугульминского района РТ Ришат Шакиров, военный комиссар города Бугульмы и Бугульминского района РТ Рафаэль Миннетдинов, старший социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Аношин, директор спортивного комплекса «Юность» Рустам Шафигуллин, а также директор Федерации бокса Бугульминского района Сергей Кожеватов.



«Проведение турниров памяти героев России является неотъемлемой частью развития патриотизма и способствуют эффективному развитию массового молодежного спорта», – заметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» Сергей Игнатьев.

Председатель Федерации бокса РТ также отметил, что в Татарстане в течение года проводится свыше 50 турниров различного уровня, а к соревнованиям памяти героев – всегда особое отношение.

«Мы сегодня должны чтить и помнить тех, кто в разные времена ценой своей жизни защищал нашу страну, и передавать эти традиции подрастающему поколению. Молодежь должна ощущать себя частью большой, единой страны и понимать, что она ответственна за ее будущее», – заявил Сергей Игнатьев.