В Бугульме прокуратура признала незаконной установку забора возле пруда

В Бугульме прокуратура в судебном порядке добивается обеспечения неограниченного доступа к пруду в поселке Вязовка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как показала проверка, в марте земельный участок в Вязовском сельском поселении был передан в аренду местному жителю для выпаса домашней птицы. При этом, на участке расположен пруд, который питается за счет вод реки Вязовка. По всему периметру участка был установлен забор, который ограничивает доступ граждан к водному объекту.

Прокурор города обратился в суд к арендатору и местному исполкому, потребовав демонтировать забор, а также признать недействительным договор аренды.