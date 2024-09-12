Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Бугульме прокуратура добилась компенсации рабочему после несчастного случая на заводе
В Бугульме рабочий завода получил тяжелые травмы, а прокуратура помогла мужчине получить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В апреле 2023 года работник Бугульминского завода железобетонных изделий получил тяжелые травмы на производстве. В результате необеспечения работодателем безопасных условий труда мужчине ампутировали два пальца.
Прокуратура подала в суд иск с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. После рассмотрения акта прокурорского реагирования суд принял решение взыскать с ответчика в пользу работника 300 тысяч рублей.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников