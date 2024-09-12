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Происшествия 12 сентября 2024 11:01

В Бугульме прокуратура добилась компенсации рабочему после несчастного случая на заводе

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В Бугульме рабочий завода получил тяжелые травмы, а прокуратура помогла мужчине получить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В апреле 2023 года работник Бугульминского завода железобетонных изделий получил тяжелые травмы на производстве. В результате необеспечения работодателем безопасных условий труда мужчине ампутировали два пальца.

Прокуратура подала в суд иск с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. После рассмотрения акта прокурорского реагирования суд принял решение взыскать с ответчика в пользу работника 300 тысяч рублей.

#Прокуратура
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