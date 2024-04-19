В Бугульме пройдет республиканский турнир по боксу памяти героев специальной операции

Фото: Федерация бокса РТ

В бугульминской в спортивной школе «Юность» 25 апреля стартует республиканский турнир по боксу памяти героев СВО. В турнире примут участие около 100 боксеров.

«В Бугульме этот турнир стартует впервые, надеюсь, что он будет традиционным. Соревнования памяти героев СВО мы проводим во многих городах Татарстана. В марте 2023 года мы провели его в Казани. Далее турнир проходил в Лениногорске и Нижнекамске. Во всех этих городах данные соревнования станут традиционными. В зоне СВО сейчас находятся многие воспитанники татарстанского бокса, тренеры и спортсмены. Мы по возможности оказываем им гуманитарную поддержку. Есть и те, кто к сожалению, погиб. И турниры памяти героев СВО – это не только дань уважения и памяти их боевых заслуг, но и один из элементов патриотического воспитания молодежи. Для нас сегодня важно, чтобы героев СВО знало и помнило подрастающее поколение», — отметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» президент Федерации бокса РТ и заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.

Церемония открытия и предварительные поединки запланированы 25 апреля в 14.00.