В Бугульме представили руководителя отделения «Движение первых»

Сегодня на деловом понедельнике глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров представил руководителя местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Бугульме. Им стал Ильгам Сагитов, известный в городе многолетней работой с молодежью.

«Детских и молодежных движений у нас много — „Движение первых“ объединит всех. Детей и молодежь необходимо направлять, поддерживать, создавать возможности для развития. Ильгам Рустамович, наши искренние поздравления с назначением! Желаем Вас новых успехов и достижений!» — обратился к общественнику Линар Закиров.

Руководитель отделения Ильгам Сагитов перечислил основные принципы движения, рассказал о направлениях работы. По его словам, цель Российского движения детей и молодёжи — сплотить все детские объединения страны в единую организацию, создать условия для самореализации каждого молодого человека.

РДДМ позволит проявить себя в любом из двенадцати направлений: «Образование и знание», «Наука и технологии», «Труд, профессия и свое дело», «Культура и искусство», «Волонтерство и добровольчество», «Спорт», «Здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия» и, конечно, «Патриотизм и историческая память».

«Деятельность движения — это не работа с одаренными детьми. Абсолютно каждый ребенок рождается талантливым. Задача „Движения первых“ — разглядеть его потенциал и дать возможность идти по своему собственному пути развития. Научить работать и применять свой потенциал», — отметил руководитель отделения Ильгам Сагитов.

Приоритетной задачей местного отделения станет информационная помощь и консультация по открытию первичных отделений в учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной политики города и района. Большое внимание будет уделено работе школьных и студенческих советов. В планах — расширить их структуру и функции самоуправления.

В летние каникулы в Бугульме «Движение первых» реализует проект «Лагерь нашего двора», ко Дню России будет организована акция «Мы — граждане России» с торжественной церемонией вручения паспортов в фирменных обложках «Движения первых», юные бугульминцы примут участие в поволжском форуме «iВолга» и республиканском форуме «Алдынгылар билэр форум». В эти дни в лагере А. Д. Губина для 35 активистов из городских школ проходит профильная смена.