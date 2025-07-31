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Общество 31 июля 2025 17:59

В Бугульме представили нового председателя суда

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В Бугульме представили нового председателя суда

Сегодня председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов представил коллективу Бугульминского горсуда нового руководителя. Им стал Дмитрий Линевич. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации района.

На церемонии представления присутствовали руководитель Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, руководитель Исполнительного комитета района Дамир Фаттахов, а также руководители смежных ведомств.

Представляя нового руководителя, Азат Гильмутдинов отметил его успехи, профессиональные качества и пожелал успехов в ответственном деле служения правосудию.

«Взаимодействие и объединение усилий независимых ветвей власти необходимы для того, чтобы наша жизнь менялась и все приоритетные задачи на благо нашего района мы могли реализовывать на местах», – сказал глава исполкома Дамир Фаттахов.

Новый председатель суда поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для качественного отправления правосудия.

Фото: пресс-служба администрации Бугульминского района

#бугульминский район рт #суд
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