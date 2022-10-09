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Ру Тат
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Происшествия
9 октября 2022  22:13
Павел Климчак

В Бугульме пожарные спасли людей из подъезда, где горела квартира

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Сегодня вечером по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в одном из жилых домов на улице Калинина в Бугульме. На место сразу же выехали пожарные.

Из-за возгорания в подъезде образовалось сильное задымление – некоторые люди не могли выбраться на улицу самостоятельно. Огнеборцы зашли в дом и вывели на свежий воздух с помощью масок спасаемого троих жильцов – двоих с верхних этажей и одного мужчину с горящей квартиры.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

После этого пожарные потушили возгорание площадью 2 квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал. Причину пожара устанавливает Госпожнадзор, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#Бугульма #пожар
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