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Ру Тат
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Происшествия
19 июня 2022  12:56
Павел Климчак

В Бугульме пожарные спасли двух жильцов дома, в котором начался пожар

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В Бугульме, в жилом доме на улице Октябрьской, произошел пожар: в квартире на пятом этаже загорелась кухня, площадь возгорания достигла пяти квадратных метров. О случившемся сообщили в 8.17 по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

В считанные минуты на место прибыли огнеборцы, которые сразу заметили, как из дома валил густой дым. С помощью маски спасаемого капюшонного типа пожарные спасли из соседней с горевшей квартиры двух человек.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

После этого огонь быстро потушили. В самой горевшей квартире никого не было. Причина возгорания выясняется, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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