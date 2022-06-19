В Бугульме пожарные спасли двух жильцов дома, в котором начался пожар

В Бугульме, в жилом доме на улице Октябрьской, произошел пожар: в квартире на пятом этаже загорелась кухня, площадь возгорания достигла пяти квадратных метров. О случившемся сообщили в 8.17 по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В считанные минуты на место прибыли огнеборцы, которые сразу заметили, как из дома валил густой дым. С помощью маски спасаемого капюшонного типа пожарные спасли из соседней с горевшей квартиры двух человек.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

После этого огонь быстро потушили. В самой горевшей квартире никого не было. Причина возгорания выясняется, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.