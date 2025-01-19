В Бугульме пожарные спасли бабушку из квартиры, где горел диван

Пожар случился в четырехэтажном доме на улице Джалиля в Бугульме. В двухкомнатной квартире загорелся диван.

Квартиру заполонил едкий дым, 86-летняя женщина спасалась от него в ванной.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные ПСЧ №64 проникли в квартиру, надели на бабушку дыхательную маску спасаемого и вывели ее из квартиры. Женщину госпитализировали с признаками легкого отравления.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.