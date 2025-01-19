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В Бугульме пожарные спасли бабушку из квартиры, где горел диван
Пожар случился в четырехэтажном доме на улице Джалиля в Бугульме. В двухкомнатной квартире загорелся диван.
Квартиру заполонил едкий дым, 86-летняя женщина спасалась от него в ванной.
Пожарные ПСЧ №64 проникли в квартиру, надели на бабушку дыхательную маску спасаемого и вывели ее из квартиры. Женщину госпитализировали с признаками легкого отравления.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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