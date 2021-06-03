В Бугульме появится первый крытый футбольный манеж с искусственным газоном

В этом году в Бугульме будет возведен спортивный объект — крытый футбольный манеж с искусственным газоном размером 20 на 40 метров. Этот объект станет первым в муниципалитете с локацией на территории стадиона «Энергетик». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«На сегодняшний день крытых футбольных манежей с искусственным газоном на территории города и района нет», — отметил источник.

Строительство манежа проходит в рамках республиканской программы строительства спортивных объектов. Здесь будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы №2, которая также базируется на территории стадиона.

В настоящее время тренировочный процесс проходит на открытой футбольной площадке с искусственным покрытием — также на территории стадиона. В зимний же период ребята тренируются в спортивном зале административного здания.

Крытый футбольный манеж будет также включать административное помещение, тренерскую, раздевалки, душевые и санузлы, будет оснащен медицинском кабинетом, комнатами для инвентаря.

«Объем финансирования составит 54 млн рублей», — уточнил собеседник агентства.

На сегодняшний день подготовлено основание будущего манежа, ожидается поставка металлоконструкций. С 10 июня начнется монтаж. Открытие запланировано в конце августа, ко Дню республики.

Подобные проекты будут реализованы в 2021-м еще в четырех районах.

Строительство и ремонт спортивных объектов — одна из ключевых задач Министерства спорта РТ. Так, в 2020 году в республике было введено в эксплуатацию 18 новых крытых спортивных объектов, а также проведен капитальный ремонт 20 спортивных объектов в 15 муниципальных районах РТ и в Казани, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».