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Строительство
6 ноября 2021  03:19

В Бугульме появился новый сквер и двухметровая скульптура геолога

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В Бугульме появился новый сквер и двухметровая скульптура геолога
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

В Бугульме появился новый арт-объект — перед зданием компании ТНГ-групп была установлена скульптура, изображающая геолога, сообщается на сайте компании.

Высота скульптуры, установленной на гранитном постаменте, составляет 2,5 метра. Постамент весит 6 тонн, а сама фигура отлита из алюминиевого сплава. 

Скульптура стала украшением аллеи имени выдающегося нефтяника, экс-министра нефтяной промышленности СССР Валентина Шашина. Рядом расположен Сквер геофизиков.

Еще в прошлом году на месте нового общественного пространства был пустырь, территория которого густо заросла бурьяном. Тогда геофизики обратились к администрации города с инициативой привести ее в порядок. 

В короткие сроки специалисты разработали дизайн, очистили территорию, выполнили работы по планированию и разбивке на местности. Строители выложили дорожки двумя видами плитки и колото-пиленым гранитом, а также заасфальтировали тротуары.

Зона отдыха оборудована двумя парковочными стоянками на полсотни машин каждая, появился здесь и пешеходный переход.

Также в парке уложен газон и организован капельный полив, высажены деревья и кустарники. По словам специалистов, в полной красе деревца и кустарники покажут себя через три года, когда окрепнут на новом месте.

#бугульминский район
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