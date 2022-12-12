В Бугульме появилась хоккейная команда для особенных детей

В Бугульме появилась первая команда по специальному хоккею под названием «Искра». Заниматься в ней начнут дети с ментальными особенностями. Идея принадлежит Центру развития адаптивного спорта РТ, рассказали «Татар-информу» в администрации муниципального образования.

Глава района Линар Закиров вручил 11 ребятам полный комплект необходимой экипировки.

«Вместе мы должны постараться сделать так, чтобы у каждого человека с инвалидностью возможности были не ограниченными, а расширенными, тем более у тех, кто хочет заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Уверен, что совсем скоро мы будем восхищаться и радоваться вашим победам!» — отметил Линар Закиров.

В команду вошли дети разных возрастов с синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра и другими ментальными особенностями. Среди них — 15-летний Ярослав Медников. Очень любит хоккей, болеет за татарстанский «Ак барс». Именно он совершил первый символический бросок шайбы в ворота.

Тренировки начнутся после Нового года и будут проходить обязательно в сопровождении родителей и педагогов из реабилитационного центра. Пока тренер проходит дополнительное обучение.