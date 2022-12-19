В Бугульме появилась новогодняя елка, наряженная горожанами

Единственная елка в городе, наряженная самими горожанами, появилась сегодня в парке культуры и отдыха на улице Ленина в Бугульме. Высота новогоднего дерева — 8 метров.

Женсовет Бугульминского района в начале зимы объявил акцию «Новогодняя игрушка». В рамках акции каждый житель города мог сделать украшение, а потом сам повесить его на ель в парке. Главные требования: игрушки должны выдерживать зимние погодные условия и быть размером не менее 15 сантиметров.

Как рассказала «Татар-информу» Юлия Исмагилова из Женсовета Бугульминского района, через соцсети на объявление откликнулись десятки горожан. Затем они встретились в парке, чтобы самим нарядить городскую елку.

Это одна из немногих полностью натуральных уличных новогодних елок в городе. Еще одна особенность этого дерева — его убирают самым последним, практически к Масленице.

Во время встречи бугульминцы смогли украсить только нижние ветви. Но уже на следующий день администрация парка перевесит игрушки повыше при помощи подъемных устройств. Все, кто соорудил и подарил свою игрушку, могли взять предсказание на будущий год из новогоднего мешка.

После украшения елки желающие смогли принять участие в фотосессии с символами уходящего и грядущего года, поводить хоровод, а члены Женсовета угостили всех горячим чаем.