В Бугульме построят маслоэкстракционный завод за 5,5 млрд рублей

В Бугульме, на площадке элеваторного комплекса «Август — Лениногорск», в этом году запланировано строительство маслоэкстракционного завода. Сумма планируемых инвестиций в ближайшие два года составит 5,5 млрд рублей. Итогами и планами в сфере АПК в Бугульминском районе на деловом понедельнике поделился начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдар Исмагилов.

Что касается строительства самого элеваторного комплекса «Август — Лениногорск», то к его реализации приступили в 2023 году. Проектная мощность составит 112 тыс. тонн единовременного хранения зерновых и масличных культур.

«Объем вложенных инвестиций составил 52 млн рублей, плановых — 3,5 млрд рублей. В этом году будет завершено строительство объектов 1-й очереди», — сообщил докладчик.

В 2023 году в рейтинге эффективности по производственно-экономическим показателям АПК Бугульминский район занял по республике 11-е место, улучшив показатели по сравнению с 2022-м на 6 позиций. В прошлом году урожайность в растениеводстве в зерноединицах по району составила 19,1 ц/га. Произведено продукции животноводства на 100 га сельхозугодий — 928,9 центнера. Это 13-е место по Татарстану.

По уровню среднемесячной заработной платы на одного работника в республиканском рейтинге район занимает 5-е место — 59,5 тыс. рублей.

«Мы стабильно растем в объемах производства молока. В 2023 году произведено более 35 тысяч тонн — рост 25%. В республиканском рейтинге по продуктивности — по надою на одну голову — мы занимаем четвертое место. Нам удалось увеличить объем продукции товаропроизводителей сферы АПК. Этот показатель составил более 3 млрд рублей», — отметил Ильдар Исмагилов.

В прошлом году в районе приступили к реализации и продолжили воплощать в жизнь крупные инвестиционные проекты сектора АПК: «Северная Нива Татарстан», «Август — Лениногорск», «Токаревская Птицефабрика» и «Вивид».

С 2019 года инвестировала почти 3 млрд рублей «Северная Нива Татарстан» — предприятие крупнейшего производителя молока в стране — агрохолдинга «Эконива». В мае этого года завершается строительство первого молочного комплекса на 3550 голов. Предприятие обрабатывает 30 тысяч гектаров земли — это 42% от всего объема пашни нашего района. Производит более 80% районного молока — 100 тонн в сутки. За 4 года приобретено 4 тысячи голов племенных нетелей на общую сумму более 1 млрд рублей.

«И на достигнутом предприятие не останавливается. Приступили к новому масштабному проекту. Определена площадка для размещения предприятия по реализации племенных нетелей молочных пород на экспорт. Потенциальные заказчики из республики и других регионов страны уже есть», — отметил спикер.

Значительную часть сельскохозяйственной продукции в районе производят предприятия группы «Ресурс» — «Токаревская птицефабрика» и «Комбикормовый завод». В 2023 году производство инкубационного яйца составило 35 миллионов штук. В этом году ожидается увеличение этого объема вдвое. На площадках птицефабрики находится 377 тысяч голов бройлерной птицы. Произведено более 1000 тонн мяса. В общей сложности на двух предприятиях создано 434 новых рабочих места. Объем инвестиций составил более 450 млн рублей.

В 2023 году в районе проведено 9 сельскохозяйственных ярмарок. Общая сумма выручки от реализации сельхозпродукции составила 9,5 млн рублей.

«Жизнь постоянно ставит перед нами новые непростые, а где-то и очень сложные задачи. На территории Бугульминского района реализуются масштабные инвестпроекты в АПК. Уверен, наступивший сельскохозяйственный год будет для аграриев годом большей уверенности и оптимизма. Для этого заложена хорошая основа не только в техническом перевооружении, но и человеческом факторе — работники села умеют и готовы работать, обновлять и расширять производство, внедрять передовые технологии в производстве ежедневно необходимых продуктов питания», — подытожил глава района Линар Закиров.