В Бугульме построят Центр военно-патриотического воспитания

Проект строительства Центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи на улице Комарова, 1 в Бугульме прошел обязательные государственные проверки.

Госэкспертиза РТ выдала положительное заключение о том, что проектные решения, разработанные казанскими компаниями ООО «Ф-АРТ Групп» и ООО «Мегакомплекс», соответствуют техническим регламентам, нормам безопасности и достоверно определяют сметную стоимость.

В июне также была завершена государственная историко-культурная экспертиза. Согласно ей, на участке, где будет построен Центр, отсутствуют объекты культурного наследия. Участок расположен вне зон охраны и защитных зон. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что проведение земляных, строительных и иных работ на данном участке возможно.

Объект будет возведен на склоне правого берега реки Бугульма по адресу ул. Владимира Комарова, д. 1. Застройщиком выступает МБУ «Молодежный Центр «Дворец Молодежи» г. Бугульмы.

Новый центр станет многофункциональной площадкой для занятий по начальной военной подготовке и основам безопасности жизнедеятельности; историко-патриотических клубов и музейных экспозиций; спортивных секций и общефизической подготовки; проведения городских молодёжных мероприятий и слётов.