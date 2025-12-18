news_header_top
Происшествия 18 декабря 2025 18:12

В Бугульме после ЧП с газом в квартире госпитализировали девушку

В Бугульме госпитализировали 23‑летнюю девушку, которую обнаружили в доме № 1 на улице Толстого. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе Жилинспекции РТ, в квартире не было тяги при закрытых окнах. Сотрудники ЭПУ «Бугульмагаз» отключили проточный водонагреватель и установили заглушку.

Инспекция выясняет обстоятельства инцидента, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющей компании и газовой службы.

#Бугульма #Госжилинспекция РТ #газ
