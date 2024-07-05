В Бугульме полицейские задержали курьера аферистов, обманувших трех пенсионерок

В Бугульминском районе задержали 31-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который помогал мошенникам обманывать пожилых татарстанцев, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Схема обмана была стандартной. Мошенники звонили пожилым жителям республики и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщали, что их родственник стал виновником ДТП.

Для того чтобы спасти близкого человека, требовалось передать деньги курьеру.

Так, 85-летняя жительница Альметьевска, желая спасти свою племянницу, отдала мошенникам свои сбережения на общую сумму 200 тысяч рублей. В тот же день мошенники обманули еще двух жительниц Бугульмы 1939 и 1947 годов рождения, каждая из которых отдала курьеру по 300 тысяч рублей.

Позже сотрудники полиции смогли обнаружить курьера мошенников. Мужчина рассказал, что нашел работу в интернете.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».