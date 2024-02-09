В Бугульме полицейские поймали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

В Бугульме полицейские поймали 41-летнего челнинца, причастного к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Во время досмотра у мужчины стражи порядка обнаружили восемь свертков с мефедроном общей массой 3,78 гр. В квартире челнинца оперативники изъяли еще 1123,04 гр мефедрона, 2,19 гр синтетического наркотика «PVP» и 1,85 гр наркотическое средство «каннабис» (марихуана), а также упаковочные материалы.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Кроме того, в автомобиле мужчины полицейские обнаружили мефедрон общей массой 103,84 гр и марихуану 1,85 гр.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Мужчина рассказал, что примерно в августе 2022 года организовал на одной из интернет-площадок магазин по продаже запрещенных веществ. Крупные партии наркотиков он забирал в Нижегородской области, после чего расфасовывал на более мелкие и сбывал на территории Набережных Челнов, Бугульмы и Лениногорска.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время злоумышленник дал признательные показания. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.