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В Бугульме полицейские поймали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
В Бугульме полицейские поймали 41-летнего челнинца, причастного к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
Во время досмотра у мужчины стражи порядка обнаружили восемь свертков с мефедроном общей массой 3,78 гр. В квартире челнинца оперативники изъяли еще 1123,04 гр мефедрона, 2,19 гр синтетического наркотика «PVP» и 1,85 гр наркотическое средство «каннабис» (марихуана), а также упаковочные материалы.
Кроме того, в автомобиле мужчины полицейские обнаружили мефедрон общей массой 103,84 гр и марихуану 1,85 гр.
Мужчина рассказал, что примерно в августе 2022 года организовал на одной из интернет-площадок магазин по продаже запрещенных веществ. Крупные партии наркотиков он забирал в Нижегородской области, после чего расфасовывал на более мелкие и сбывал на территории Набережных Челнов, Бугульмы и Лениногорска.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время злоумышленник дал признательные показания. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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