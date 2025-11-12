В Бугульме полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в республику

На трассе Бугульма – Азнакаево полицейские остановили автомобиль Opel Astra. За рулем был 23‑летний житель Свердловской области, рядом – его 21‑летний пассажир.

При досмотре машины нашли три телефона, один из которых использовался для незаконной деятельности. Выяснилось, что молодые люди приехали в Татарстан, чтобы распространять наркотики через тайники.

Сотрудники наркоконтроля изъяли свертки с мефедроном общей массой 466 граммов.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Парням грозит до 20 лет лишения свободы.