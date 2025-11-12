news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 ноября 2025 12:15

В Бугульме полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в республику

Читайте нас в
Телеграм

На трассе Бугульма – Азнакаево полицейские остановили автомобиль Opel Astra. За рулем был 23‑летний житель Свердловской области, рядом – его 21‑летний пассажир.

При досмотре машины нашли три телефона, один из которых использовался для незаконной деятельности. Выяснилось, что молодые люди приехали в Татарстан, чтобы распространять наркотики через тайники.

Сотрудники наркоконтроля изъяли свертки с мефедроном общей массой 466 граммов.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Парням грозит до 20 лет лишения свободы.

#Бугульма #полиция #наркоторговцы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025