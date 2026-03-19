В Бугульме поймали влюбленную пару за серию краж из магазинов

В Бугульме поймали влюбленную пару за серию краж в магазинах.

Как сообщают в МВД по РТ, в отношении мужчины, ранее не судимого и нигде не работавшего, установили порядка 30 эпизодов, когда он воровал из магазинов как продукты питания, так и другие товары вплоть до средств личной гигиены. В какой-то момент его вычислили и задержали. Свои поступки он объяснил необходимостью содержания своей возлюбленной, ставшей инвалидом.

Тем не менее после ареста мужчины кражи продолжились. Выяснилось, что дело возлюбленного продолжила его девушка. По ее словам, она воровала продукты для передачи своему мужчине в места лишения свободы.

На возлюбленных возбудили уголовные дела. Мужчину взяли под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде.