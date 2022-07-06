В РТ поймали подростка, который забирал деньги у пенсионерок и отдавал аферистам

В Альметьевске полицейские поймали подростка-курьера, который забирал деньги у обманутых пенсионерок, а после переводил их мошенникам, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В первом случае 67-летняя женщина передала 15-летнему юноше 480 тыс. рублей, пытаясь спасти якобы попавшую в ДТП сноху. Во втором – 88-летняя жительница Альметьевска отдала подростку 280 тыс. рублей за спасение внучки, которая также стала участницей аварии.

Юноша был задержан. Полицейским он пояснил, что в конце июня в мессенджере получил предложение подработать курьером. Он должен был забирать деньги и после переводить их «работодателю».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

