Происшествия 19 мая 2026 14:58

В Бугульме поймали администратора кафе, воровавшую деньги у руководства

В Бугульме администратора кафе поймали на краже денег у руководства.

Как сообщает МВД по РТ, 47-летняя женщина работала администратором кафе и имела доступ к банковским счетам заведения. Воспользовавшись доверием начальства и отсутствием контроля, она долгое время переводила деньги на свои личные счета, суммарно украв порядка 400 тыс. рублей. Похищенные деньги администратор потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже. Свою вину женщина признала полностью. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

#МВД по РТ #Бугульма #кража денег
