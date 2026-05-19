В Бугульме поймали администратора кафе, воровавшую деньги у руководства

В Бугульме администратора кафе поймали на краже денег у руководства.

Как сообщает МВД по РТ, 47-летняя женщина работала администратором кафе и имела доступ к банковским счетам заведения. Воспользовавшись доверием начальства и отсутствием контроля, она долгое время переводила деньги на свои личные счета, суммарно украв порядка 400 тыс. рублей. Похищенные деньги администратор потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже. Свою вину женщина признала полностью. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.