В Бугульме почтили память участников СВО и вручили награды их семьям

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме состоялась церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Мероприятие прошло в зале боевой славы «Память» на территории военного комиссариата Бугульмы.

Награды родственникам погибших военнослужащих вручили военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов и глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Указом Президента России орденами Мужества посмертно награждены рядовой Виктор Григорьев, гвардии рядовой Дмитрий Малышев и гвардии матрос Ленар Халилов.

Награду Виктора Григорьева передали его жене Виолетте. Орден Дмитрия Малышева получили его дочь Яна и отец Александр Михайлович. Награду Ленара Халилова вручили его сыну Михаилу, дочери Амине и жене Алене.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Кроме того, приказом министра обороны России медалью «Участнику специальной военной операции» был награжден рядовой Валерий Голенко. Награда была присвоена ему при жизни, а после гибели военнослужащего ее передали сестре Анжеле.

«Защищать Родину – это священный долг каждого мужчины, завещанный нам предками. Сегодня в ходе специальной военной операции наши ребята – солдаты, офицеры, добровольцы – все те, кто выбрал служение Отечеству, делают все, чтобы мы жили под мирным небом. Они достойно несут службу, проявляя мужество и стойкость. Они – настоящие герои нашего времени», – сказал Дамир Фаттахов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Глава района отметил, что подвиг военнослужащих, как и подвиг их дедов и прадедов, отстоявших свободу в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется в памяти.

«Мы гордимся каждым из них – и теми, кто сейчас в строю, и теми, кого уже нет с нами. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти. Низкий поклон вам, родные и близкие, за вашу веру, терпение и силу духа. Бугульма помнит, чтит и будет делать все возможное, чтобы поддержать своих защитников. Вечная слава героям!» – подчеркнул Фаттахов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В церемонии также приняли участие руководитель исполкома Бугульминского района Руслан Масалимов, заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Ильгам Сагитов, представители духовенства, родные и близкие погибших военнослужащих.

Память героев почтили минутой молчания.

Фото предоставлено Светланой Андреевой