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Происшествия 23 сентября 2024 11:07

В Бугульме пенсионерка, желая снять порчу, лишилась 300 тысяч рублей

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Полицейские Бугульмы поймали псевдоцелительницу, которая обманула местную жительницу на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В полицию обратилась дочь 77-летней женщины и рассказала, что ее мать стала жертвой мошенницы. Пенсионерка заявила, что на улице к ней подошла незнакомка, которая сказала, что может снять с нее порчу. Мошенница настаивала на срочном лечении, чтобы предотвратить возможные осложнения. Доверившись, женщина согласилась провести ритуал и пригласила лжецелительницу к себе домой. После окончания процедуры мошенница потребовала плату за свои услуги, оставив пенсионерку без сбережений. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

Позднее оперативникам удалось установить личность подозреваемой. Они отправились в служебную командировку в город Сосновка Кировской области, где и задержали ранее судимую местную жительницу.

Во время доследственной проверки псевдоцелительница признала свою вину и полностью возместила причиненный материальный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

#Мошенничество
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