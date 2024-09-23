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В Бугульме пенсионерка, желая снять порчу, лишилась 300 тысяч рублей
Полицейские Бугульмы поймали псевдоцелительницу, которая обманула местную жительницу на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В полицию обратилась дочь 77-летней женщины и рассказала, что ее мать стала жертвой мошенницы. Пенсионерка заявила, что на улице к ней подошла незнакомка, которая сказала, что может снять с нее порчу. Мошенница настаивала на срочном лечении, чтобы предотвратить возможные осложнения. Доверившись, женщина согласилась провести ритуал и пригласила лжецелительницу к себе домой. После окончания процедуры мошенница потребовала плату за свои услуги, оставив пенсионерку без сбережений. Ущерб составил 300 тысяч рублей.
Позднее оперативникам удалось установить личность подозреваемой. Они отправились в служебную командировку в город Сосновка Кировской области, где и задержали ранее судимую местную жительницу.
Во время доследственной проверки псевдоцелительница признала свою вину и полностью возместила причиненный материальный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.
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