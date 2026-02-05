news_header_top
Руc Тат
Происшествия 5 февраля 2026 18:12

В Бугульме парень с девушкой попали в больницу, отравившись газом в квартире

В Бугульме прошлой ночью двоих молодых людей – 20‑летнего парня и 19‑летнюю девушку – доставили в больницу с признаками отравления бытовым газом. После обследования врачи отпустили их домой.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции РТ, инцидент произошел в квартире дома №3 на улице Космонавтов. Специалисты проверили дымоход и вентиляцию: тяга была в норме, датчик тяги срабатывал через 50 секунд, утечек газа не выявлено. Несмотря на это, водонагреватель отключили. Газоснабжение в квартире восстановят только после того, как управляющая компания предоставит акт проверки дымоходов.

«В настоящее время инспекция выясняет все обстоятельства произошедшего, а также проверяет, насколько добросовестно выполняли свои обязанности управляющая компания и газовая служба», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

