В Бугульме стартовал зимний спортивный сезон

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

11 декабря в Бугульме на территории комплекса «Лыжная база» состоялось открытие зимнего спортивного сезона. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В рамках открытия прошли лыжные эстафеты среди учеников школ города и района, учебных заведений среднего и высшего профессионального образования, коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений, а также гостей города. Протяженность дистанции составила 4 километра», — рассказала агентству начальник отдела по работе со СМИ Совета Бугульминского района Марина Сагитова.

По словам собеседницы агентства, в общей сложности в мероприятии в мероприятии приняли участие 400 человек.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

В ближайшие зимние месяцы для бугульминцев организовано множество активностей. С 22 по 24 декабря пройдут лично-командные открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек на призы чемпиона СССР Рузалина Бакиева, которые проходят в Бугульме с 1988 года.

В канун новогодних праздников состоится традиционная новогодняя лыжная гонка «Вечерняя Бугульма», которая проводится в темное время суток при искусственном освещении трассы. К соревнованиям допускаются спортсмены с соответствующей подготовкой. В этом году забег запланирован на 30 декабря.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

Кроме того, в новогодние каникулы для учеников всех спортшкол традиционно будет организовано Открытое первенство города Бугульма «На призы Деда Мороза». Почетные гости соревнований — Дед Мороз и Снегурочка, которые дарят всем участникам сладкие новогодние подарки.

Также в новогодние и праздничные дни будут организованы массовые катания на открытых катках. В этом году они залиты на территории центральной площади города, стадиона Бугульминского механического заводы и школы №16. Продолжит свою работу каток в Ледовом дворце.