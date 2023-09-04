В Бугульме откроется новый сквер с пирсом и каскадом фонтанов

В сентябре в Бугульме завершится благоустройство территории сквера с каскадом фонтанов по ул. М.Джалиля. Об этом на деловом понедельнике доложил главный архитектор города Илназ Мукминов.

Работы по монтажу фонтанов уже завершены. На территории водоема построен новый пирс. В сквере установлены скамейки, опоры освещения, уложена новая плитка.

«Все работы завершены, все функционирует. Сейчас подрядчик устраняет замечания по фонтану», — отметил спикер.

На новой территории выполнены работы по озеленению. Здесь появилось более 2 тыс. саженцев декоративных кустарников и деревьев, в том числе яблони, рябины, сирени, чубушника, спиреи и других.

«Бугульма в этом году полностью завершает реализацию проекта по благоустройству территории, прилегающей к городскому водоему по ул.М.Джалиля. Проект является победителем 2020 года федерального конкурса „Малые города и исторические поселения“. В сентябре планируем торжественное открытие нового пространства», — подытожил глава района Линар Закиров.

Напомним, малые и исторические города страны преображаются благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.