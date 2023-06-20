В Бугульме показали эскизы новой ресурсной площадки для детей и молодежи

В августе в Бугульме начнет работать центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи. Глава Бугульминского района Линар Закиров представил эскизы будущего объекта, который откроется по республиканской программе. Это первый такой центр в муниципалитете.

Центр будет работать по трем ключевым направлениям: индивидуальной работе (консультировании), групповой работе и линии детского телефона доверия. Как сообщили в секторе по делам молодежи Бугульминского района, есть запросы от подростков, связанные с проблемами в учебе, детско-родительскими взаимоотношениями, общением со сверстниками.

Сегодня молодежь волнуют проблемы ресурсного состояния, личностного роста, сложности отношений в паре.

Помимо кабинетов психологов, в центре обустраиваются многофункциональные пространства для мастер-классов, просмотра фильмов, занятий йогой. Параллельно с ремонтом уже ведется подготовка психологов и специалистов, которые будут работать в новом учреждении.

«Объект очень важный. Уверен, обновленная инфраструктура позволит более качественно организовать работу психологических служб, а значит оказывать необходимую поддержку подросткам, молодым семьям и другим категориям молодежи, нуждающейся в помощи специалистов», — отметил глава муниципального района.

Новый центр психолого-педагогической помощи станет методической, ресурсной площадкой для психологов, специалистов учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью. Его открытие запланировано на конец августа.