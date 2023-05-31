В Бугульме осудили владельца земли, где 7-летнюю девочку насмерть придавило забором

Бугульминский городской суд вынес приговор местному жителю, по вине которого погибла 7-летняя девочка. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме бетонная стена упала и насмерть придавила маленькую девочку.

Установлено, что в 2008 году мужчина приобрел земельный участок на улице Сельхозтехника, где стоял старый железобетонный забор. В июле прошлого года на участок забрела группа детей. В какой-то момент на 7-летнюю девочку обрушилась часть железобетонной конструкции. От полученных травм ребенок скончался на месте.

59-летний владелец признал вину частично. Он пояснил, что забор не являлся его собственностью, так как не был предметом договора купли-продажи.

Мужчину приговорили к одному году ограничения свободы и компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.