Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Бугульме осудили владельца земли, где 7-летнюю девочку насмерть придавило забором
Бугульминский городской суд вынес приговор местному жителю, по вине которого погибла 7-летняя девочка. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме бетонная стена упала и насмерть придавила маленькую девочку.
Установлено, что в 2008 году мужчина приобрел земельный участок на улице Сельхозтехника, где стоял старый железобетонный забор. В июле прошлого года на участок забрела группа детей. В какой-то момент на 7-летнюю девочку обрушилась часть железобетонной конструкции. От полученных травм ребенок скончался на месте.
59-летний владелец признал вину частично. Он пояснил, что забор не являлся его собственностью, так как не был предметом договора купли-продажи.
Мужчину приговорили к одному году ограничения свободы и компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа