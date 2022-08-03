В Бугульме осудили менеджера банка, похитившего у клиента 600 тысяч

В Бугульме менеджер банка, похитивший у клиента 600 тысяч рублей, получил условный срок. Как рассказали в пресс-службе Бугульминского городского суда, свой приговор мужчина выслушал накануне.

Следствие установило, что в марте 2016 года к менеджеру обратился местный житель. Узнав, что на счете у клиента хранится внушительная сумма, сотрудник банка открыл на его имя банковскую карту и обналичил через нее 600 тысяч рублей.

В отношении менеджера банка было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Свою вину мужчина признал. Бугульминский городской суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.