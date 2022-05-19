В Бугульме оштрафовали молодого человека, который целый год не являлся в военкомат

Как установила прокуратура Бугульмы, 20-летний местный житель с ноября 2020 года по декабрь 2021 года без уважительных причин не появлялся в военкомате по повесткам, в том числе для уточнения учетных данных, прохождения медосвидетельствования и призывной комиссии.

На него завели уголовное дело по статье за уклонение от призыва на службу. Свою вину он полностью признал. Суд принял решение назначить молодому человеку штраф в 25 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.