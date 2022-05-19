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Происшествия
19 мая 2022  19:09
Павел Климчак

В Бугульме оштрафовали молодого человека, который целый год не являлся в военкомат

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Как установила прокуратура Бугульмы, 20-летний местный житель с ноября 2020 года по декабрь 2021 года без уважительных причин не появлялся в военкомате по повесткам, в том числе для уточнения учетных данных, прохождения медосвидетельствования и призывной комиссии.

На него завели уголовное дело по статье за уклонение от призыва на службу. Свою вину он полностью признал. Суд принял решение назначить молодому человеку штраф в 25 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #призывники-уклонисты #штраф
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