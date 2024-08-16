В Бугульме оштрафовали фельдшера, которая подделывала больничные железнодорожникам

В Бугульминском городском суде Республики Татарстан вынесен приговор местной жительнице за служебный подлог и мелкое взяточничество. Суд назначил ей штраф в размере 15 000 рублей, учитывая смягчающие обстоятельства, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в феврале 2023 года фельдшер кабинета профилактики частной поликлиники «ЖД-Медицина» получила 8 500 рублей за незаконную выдачу больничных листов двум сотрудникам железной дороги.

Согласно российскому законодательству, сделки, противоречащие основам правопорядка или нравственности, признаются недействительными. Все полученное по таким сделкам подлежит изъятию в пользу государства.

В связи с этим Камский транспортный прокурор подал иск о взыскании с осужденной суммы незаконно полученных средств. Мировой судья Бугульминского судебного района Татарстана удовлетворил требования прокурора.

Прокуратура района будет контролировать исполнение судебного решения.