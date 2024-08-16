news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 августа 2024 12:11

В Бугульме оштрафовали фельдшера, которая подделывала больничные железнодорожникам

Скопировать ссылку

В Бугульминском городском суде Республики Татарстан вынесен приговор местной жительнице за служебный подлог и мелкое взяточничество. Суд назначил ей штраф в размере 15 000 рублей, учитывая смягчающие обстоятельства, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в феврале 2023 года фельдшер кабинета профилактики частной поликлиники «ЖД-Медицина» получила 8 500 рублей за незаконную выдачу больничных листов двум сотрудникам железной дороги.

Согласно российскому законодательству, сделки, противоречащие основам правопорядка или нравственности, признаются недействительными. Все полученное по таким сделкам подлежит изъятию в пользу государства.

В связи с этим Камский транспортный прокурор подал иск о взыскании с осужденной суммы незаконно полученных средств. Мировой судья Бугульминского судебного района Татарстана удовлетворил требования прокурора.

Прокуратура района будет контролировать исполнение судебного решения.

#Бугульма
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100