В Бугульме определили кандидатов на срочную службу в армии

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме состоялось заседание призывной комиссии в рамках осенней призывной кампании 2026 года. На комиссию пригласили 31 юношу, которым вручили повестки.

Председателем комиссии выступил руководитель исполнительного комитета района Руслан Масалимов. В заседании также приняли участие представители правоохранительных органов, управления образованием, социальной защиты, центра занятости, вузов, совета ветеранов, центра «Форпост», ДОСААФ и «Юнармии».

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Призывники из Бугульминского района будут проходить службу в различных родах войск, в том числе в сухопутных, воздушно-десантных, военно-космических силах и Военно-морском флоте. Первая отправка новобранцев запланирована на 19 октября. Всего этой осенью на военную службу намерены призвать около 110 бугульминцев.

Как сообщил военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов, особое внимание при отборе уделят юношам с высшим и средним профессиональным образованием, а также подготовленным по линии ДОСААФ водителям с категорией «С».

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Во время заседания комиссии у молодых людей уточняли сведения об образовании, состоянии здоровья, семейном положении, спортивных достижениях и наличии водительских удостоверений. Также интересовались их желанием проходить службу в Вооруженных силах России.

Один из участников комиссии – 21-летний Руслан, выпускник Бугульминского профессионально-педагогического колледжа по специальности «Юрист» и воспитанник центра «Форпост». Молодой человек планирует в будущем работать в органах внутренних дел.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

«В «Форпосте» мы занимались физической подготовкой, изучали основы военного дела и правоохранительной деятельности. Именно там я понял, что хочу связать свою жизнь со службой в МВД и защитой людей. Особых предпочтений по родам войск у меня нет – готов служить там, куда направят. Уверен, что армейский опыт поможет мне и в профессии, и в жизни», – рассказал призывник.

Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. На срочную службу направляют граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих права на отсрочку. Срок службы составит 12 месяцев. Как уточнили в военном комиссариате, срочников не будут привлекать к участию в специальной военной операции.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

За три дня до отправки в воинскую часть призывникам необходимо явиться в военный комиссариат Бугульмы на собрание вместе с одним из родителей.