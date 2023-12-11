В Бугульме определены площадки для применения пиротехники в новогодние праздники

В Бугульме определены пять площадок для применения пиротехники в новогодние праздники — это Центральная площадь, площадка на центральном водоеме, стадион Бугульминского механического завода, площадка детского парка и центральная площадь поселка городского типа Карабаш. Об этом на деловом понедельнике сообщил и. о. начальника отдела надзорной деятельности по Бугульминскому району Юрий Хребет.

По словам спикера, места для применения пиротехники определила Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района. Учитывалась удаленность от объектов жилищного фонда и производственных объектов, а также от транспортной инфраструктуры.

«Главам сельских поселений необходимо определить площадки по применению пиротехнических изделий, оборудовать их первичными средствами пожаротушения, информационными стендами, ограждающей лентой, закрепить ответственное должностное лицо», — поручил глава района Линар Закиров.

Помимо этого, в преддверии новогодних праздников отделом надзорной деятельности взяты на учет места проведения новогодних мероприятий с участием детей в Бугульме. Это 22 объекта культуры и образования. Здесь организованы профилактические визиты по соблюдению требований пожарной безопасности.

«Кроме того, в период проведения новогодних представлений с массовым пребыванием детей планируется организовать дежурство должностных лиц отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бугульминскому району РТ и сотрудников 64-й пожарно-спасательной части», — подчеркнул Юрий Хребет.

В период особого противопожарного режима с 20 декабря в городе будут дежурить сотрудники полиции и отдела надзорной деятельности. К нарушителям требований пожарной безопасности будут применяться меры, предупредил он.

В прошлом году нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 20 тыс. рублей.

Линар Закиров призвал обеспечить безопасность участников всех предстоящих мероприятий.

«Приближаются новогодние каникулы, во время которых мы проводим большое число массовых мероприятий. Особое внимание следует уделить контролю использования пиротехники. Помимо этого, к сожалению, в праздничные дни происходит больше бытовых пожаров, чем в обычные, в том числе с гибелью людей. По данным специалистов, причиной таких происшествий чаще всего остается человеческий фактор, поэтому важно в предпраздничный период усилить профилактическую работу», — подытожил мэр Бугульмы.

С начала года в Бугульминском районе зарегистрировано 89 пожаров, на которых погибли трое человек, а еще семь получили травмы. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем при курении и использование печного оборудования, а также нарушения при эксплуатации газового оборудования.