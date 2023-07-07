В Бугульме обновят школьные столовые и установят видеонаблюдение

В Бугульме проводится капитальный ремонт школьных пищеблоков. В этом году обновятся обеденные залы, кухни и подсобные помещения в школах №13, 9, гимназии №14 и лицее №2.

«Финансирование по школьным пищеблокам на 2023 год составит более 31 миллиона рублей», — сообщила «Татар-информу» начальник пресс-службы муниципального района Марина Сагитова.

В Татарстане уже третий год подряд выделяются денежные средства на ремонт пищеблоков с приобретением оборудования.

«В прошлом году мы отремонтировали столовые и кухни в 5 школах, в этом году работы организованы еще в 4 образовательных учреждениях», — отметил глава района Линар Закиров.

В школе №10 для детей с ОВЗ к новому учебному году будет установлена система видеонаблюдения. Сокольскую школу-интернат также оснастят видеонаблюдением, а на территории заменят ограждение. Здание общежития Бугульминского строительного-технического колледжа обновят в этом году по республиканской программе.

Всего же в этом году в Бугульме в рамках реализации федеральных и республиканских программ и проектов будет построено и отремонтировано 92 социально значимых объекта.