В Бугульме не будут устраивать праздничные программы 31 декабря

В Бугульме не планируется организовывать отдельные праздничные программы 31 декабря. Однако все новогодние площадки, площадь Ленина, площадь у Дома техники и площадь у Молодежного центра, будут работать с музыкальным сопровождением, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

За неделю до новогодней ночи, 24 декабря, зажгутся огни на главной елке Бугульмы, которая расположена на площади имени В. Ленина. Откроет праздник глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров, который поздравит с наступающим Новом годом жителей и гостей города и района.

Запланирована презентация новогоднего городка «Когда сбываются мечты», показ музыкально-развлекательной программы «Веселый Новый год» и игровой программы от корпорации праздников из Альметьевска «Кубики-рубики». Будет работать игровая площадка «Новогодние аттракционы».

Гостей и жителей города также ждет музыкальный флешмоб «Новогодняя карусель», хоровод вокруг главной елки и новогодняя детская сказка «Кощей против Нового года», которую представят артисты из Казани.

Площадь имени Ленина, где расположена центральная елка, украсят в стиле ретро. Так, на входе по улице Октябрьской будет стоять пятиметровая доминанта — «автомат с газировкой». Фотозона «Советский телевизор» станет началом ледяного лабиринта в стиле компьютерной игры «Марио».

Часть инсталляций выполнена из льда и снега, а основные элементы — из дерева и металлоконструкций. Снежные фигуры на площади еще в работе, специалисты уже приступили к их покраске.