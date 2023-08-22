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Общество 22 августа 2023 20:48

В Бугульме назначили советника главы по вопросам архитектуры

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В Бугульме назначили советника главы по вопросам архитектуры
Фото: «Бугульминская газета»

Советником главы Бугульминского района Татарстана назначен Артем Цокур, ранее занимавший пост начальника отдела архитектуры и градостроительства исполкома муниципалитета. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Кадровые изменения на планерке в мэрии города раскрыл глава района и мэр Линар Закиров. Руководить отделом архитектуры и градостроительства исполкома вместо Цокура теперь будет Илназ Мукминов.

Кроме того, главой Акбашского сельского поселения избрана Лариса Малахаева.

Линар Закиров пожелал новым руководителям «успехов, новых перспектив и возможностей», отмечает издание.

Фото: «Бугульминская газета».

#бугульминский район рт
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