В Бугульме намерены побить рекорд на самую длинную снежную змею в России

Звания самой длинной снежной змеи в России может удостоиться фигура из Бугульмы. Там слепили из снега пресмыкающееся длиной ровно 243 метра. Именно столько лет исполнилось в этом году Бугульме — старинному городу на юго-востоке Республики Татарстан.

По словам помощника главы Бугульминского района по вопросам архитектуры Артема Цокура, на создание снежной фигуры ушло 258 «КАМАЗов» снега и 180 литров краски. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, лепили змею 65 человек.

Автором зеленой красавицы из снега стал местный житель — скульптор Ильназ. Каждый год его снежные шедевры символов по восточному календарю удивляют своей необычайностью всех бугульминцев.

Снежная фигура начинается от территории перед зданием «ТатНИПИнефти», потом идет вдоль улицы Ленина. Хвост змеи — у входа напротив Вечного огня.

Новогодний городок с главной елкой Бугульмы открылся накануне. Главные элементы — любимые горожанами снежные фигуры. В этому году — в виде персонажей из мультфильма «Бременские музыканты».

Для юных бугульминцев построили горку, выложили традиционный лабиринт с 3-метровыми человечками «Лего».

Входная группа как визуальный акцент — с контуром папы, мамы и детей в честь уходящего Года семьи. Для любителей катания на коньках залили каток.