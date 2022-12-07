В Бугульме началось строительство ледяного городка с горками и замком «Марио»

На Центральной площади Бугульмы началось строительство ледяного городка. С начала недели стартовали работы по подготовке льда. Погодные условия благоприятные, что позволит завершить все работы в срок, отмечают специалисты.

«Планируется построить ледяной городок по игре „Марио“. Посередине появится замок Марио, будут установлены препятствия. Входить в городок жители будут через старый советский телевизор, рядом с которым разместится джойстик. Рядом также появятся ледяные лабиринты и горки, которые мы обыграем снежными фигурами по бокам. Такие же лабиринты появятся на площади Дворца молодежи», — рассказал главный архитектор Бугульмы Артем Цокур «Татар-информу».

Собеседник агентства отметил, что в этом году объем работ по новогоднему оформлению города значительно увеличился. «Если анализировать ситуацию за три года, то объем работ по сравнению с теми же 2019-м, 2020 годом вырос. По насыщению Дом техники, Дворец молодежи, центральная площадь — это тематические городки с елками, поэтому наполнение мы делаем соответствующее. Учитывая, что из года в год мы сохраняем инсталляции, повторно их используем, некоторые из них служат в парках даже в летний период, то объем работ только растет», — отметил он.

На основных площадках Бугульмы также продолжаются работы по подготовке к Новому году. На центральной площади, на площади Дворца молодежи, Дома техники уже появились новогодние елки и световые конструкции. Полноценный ледяной городок порадует также жителей поселка Карабаш. Половина новых конструкций, которые будут установлены на различных бугульминских площадках, уже изготовлены.