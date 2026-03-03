news_header_top
Общество 3 марта 2026 15:00

В Бугульме начала работу новая УК: назначен директор и сформирована команда

С 1 марта в Бугульме приступила к работе управляющая компания «Моя Бугульма», созданная для повышения качества обслуживания жилищного фонда города. О назначении директора и начале деятельности организации сообщил мэр Бугульмы Дамир Фаттахов.

Руководителем компании назначен Илья Ковалев – специалист с многолетним опытом работы в сфере ЖКХ.

По словам главы города, перед новым директором поставлена задача сформировать профессиональную команду, выстроить системную работу и обеспечить реальное улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.

«Главное – с появлением новой УК должна появиться и здоровая конкуренция в сфере управления жилым фондом. Все это в конечном счете должно дать жителям более высокий уровень услуг ЖКХ», – отметил Дамир Фаттахов.

Подготовка к запуску компании заняла несколько месяцев. Первым этапом станет передача многоквартирных домов, оставшихся без управляющих организаций вследствие банкротств или отзыва лицензий. Открытый конкурс по домам УК «Луч» уже проведен. После оформления необходимых документов в течение месяца дома будут переданы под управление муниципальной компании.

«Моя Бугульма» заявила о намерении обеспечить прозрачность деятельности и оперативно реагировать на обращения жителей. Прием населения начнется с 3 марта в офисе по адресу: Шашина, 3а, а также по телефону +7 (917) 913-72-50.

«Будем внимательно следить за работой новой управляющей компании и оценивать ее прежде всего по конкретным результатам для жителей», – подчеркнул мэр.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

#Бугульминский район
