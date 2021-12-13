В Бугульме на средства гранта проведут фестиваль народной моды

18 декабря в Бугульме состоится фестиваль народной моды «Фасон», организаторами которого выступит Женсовет Бугульминского муниципального района. Организация выиграла грант на его проведение от Министерства культуры РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в организации.

Главная идея фестиваля — использование в костюмах народных традиций, история которых уходит своими корнями вглубь веков. Это дает возможность поддерживать связь поколений и найти свой неповторимый индивидуальный стиль.

Для участия приглашены театры моды со всего юго-востока Республики Татарстан. В качестве жюри выступят представители принимающей стороны, Казани, Республики Башкортостан.

«Этнические мотивы никогда не выходят из моды, они вдохновляют дизайнеров на создание коллекций одежды и аксессуаров, которые отличаются своим ярким неповторимым стилем. Проведение фестиваля народной моды „Фасон“ поможет наладить межкультурное общение представителей творческих профессий из разных городов республики. В следующем году он выйдет за пределы Татарстана. Пока же откроет новые имена молодых дизайнеров, позволит им обмениваться опытом и поспособствует появлению новых авторских идей», — поделилась представитель Женсовета Бугульминского района Юлия Исмагилова.

Для участников и гостей модного фестиваля запланированы мастер-классы от мастеров, дизайнеров, ремесленников, лекции о костюмах, дефиле, хороводы, выступления творческих коллективов.

«Участники фестиваля помимо того, что смогу открыто продемонстрировать свою линию одежды, так же смогут увидеть работы других, пообщаться с коллегами по цеху, повысить уровень знаний посредствам мастер-классов, — рассказывает Марина Солдатова, председатель общественной организации Женсовет Бугульминского муниципального района. — Заинтересованные в дизайне одежды жители города и хендмейкеры смогут увидеть работы профессионалов в живую, что-то перенять для себя, пополнить свои личные коллекции».

Фестиваль народной моды проводится в рамках Года родного языка и народного единства, объявленного Президентом РТ в Татарстане.