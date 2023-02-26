В Бугульме на Масленицу создали оригинальную фотозону с атрибутами

Члены общественной организации «Женсовет Бугульминского муниципального района» внесли свою лепту в празднование Масленицы. В детском парке на ул. Ленина бугульминки организовали свою локацию.

Как рассказала «Татар-информу» Юлия Исмагилова, представительница женсовета, здесь можно было полакомиться блинами. Их напекли руководители и сотрудники различных организаций города. Заместитель мэра Ирина Белова также напекла оладьи и угощала посетителей парка. Покушать можно было бесплатно всем желающим, малышам раздавали сладости.

Отдельного внимания удостоилась оригинальная фотозона. Она находилась чуть в отдалении от эпицентра праздника из-за своего размера. Шесть тюков сена специально для атмосферных фотографий доставили при помощи управления сельского хозяйства. Также можно было увидеть заборы «а-ля рюс» и золоченную рамку. Члены женсовета принесли предметы гардероба для создания стиля «русская зима», в их числе расшитые кафтаны, забавные шапочки с бубенцами, павлопосадские платки.

«Наша организация всегда откликается на приглашение принять участие в организации народных и светских праздников, — рассказала Марина Солдатова, председатель женсовета. — Накануне Нового года мы приняли в свои ряды еще двоих членов. Теперь сил творческих и физических стало еще больше».

В детском парке в праздничной программе приняли участие дошкольные учреждения в конкурсе «Хлебосольная хозяйка», творческие коллективы города, корпорация из Лениногорска с артистами на ходулях.