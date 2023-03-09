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В Бугульме на мальчика упал лед с крыши, его госпитализировали
Сообщение о госпитализации 11-летнего мальчика поступило в Бугульминскую ЦРБ сегодня около 10.40.
Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по предварительным данным, на школьника упал кусок наледи с крыши офисного здания на улице Якупова.
На место инцидента выехал и.о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов.
«Надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) собственника здания на предмет обеспечения безопасности при оказании услуг, в том числе своевременной очистки кровли здания от снега и наледи», – пояснил Галиев.
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