В Бугульме на мальчика упал лед с крыши, его госпитализировали

Сообщение о госпитализации 11-летнего мальчика поступило в Бугульминскую ЦРБ сегодня около 10.40.

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по предварительным данным, на школьника упал кусок наледи с крыши офисного здания на улице Якупова.

На место инцидента выехал и.о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов.

«Надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) собственника здания на предмет обеспечения безопасности при оказании услуг, в том числе своевременной очистки кровли здания от снега и наледи», – пояснил Галиев.