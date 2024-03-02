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В Бугульме мужик напился и поджег свою супругу
Под стражу взяли бугульминца, который поджег свою гражданскую жену, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, мужчина напился и поссорился с женщиной, после чего поджег ее. В результате 53-летнюю пострадавшую госпитализировали с ожогами головы и глаз.
Причастность к совершению преступления он признал и находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего
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