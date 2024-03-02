news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 2 марта 2024 12:47

В Бугульме мужик напился и поджег свою супругу

Скопировать ссылку

Под стражу взяли бугульминца, который поджег свою гражданскую жену, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, мужчина напился и поссорился с женщиной, после чего поджег ее. В результате 53-летнюю пострадавшую госпитализировали с ожогами головы и глаз.

Причастность к совершению преступления он признал и находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

#поджог
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100